À Lyon, deux individus en situation irrégulière arrêtés à La Guillotière pour trafic de stupéfiants 

Deux Algériens en situation irrégulière ont été arrêtés vendredi 25 juillet par les forces de l’ordre dans le quartier de La Guillotière (3e et 7e arr.) pour vente de cannabis.

Alors que le secteur était placé sous surveillance depuis plusieurs jours, la police a interpellé deux individus vendredi 25 juillet aux alentours de 20h30 pour trafic de stupéfiants dans le quartier de la Guillotière, entre les 3e et 7e arrondissements de Lyon. Selon Le Progrès, les deux suspects, deux Algériens en situation irrégulière et sans domicile fixe, ont été filmés par les caméras de vidéosurveillance installées dans le quartier et vus par des policiers nationaux de la brigade spécialisée de terrain.

Âgés de 18 et 28 ans, les deux hommes ont été placés en garde à vue. Un acheteur, un Villeurbannais de 29 ans, a également été interpellé avec de la résine de cannabis sur lui. L’enquête a enfin permis la découverte de 14 sachets de cannabis dissimulés à proximité de la place Pierre-Simon-Ballanche.