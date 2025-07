Villeurbanne : des activités proposées du 28 juillet au 3 août pour profiter de l’été 

La Ville de Villeurbanne propose dès demain et jusqu’au 3 août une multitude d’activités afin de profiter de l’été entre amis ou en famille.

Si vous ne partez pas en vacances mais que vous souhaitez passer du bon temps, la Ville de Villeurbanne propose dès demain et jusqu’au 3 août différentes activités pour vous amusez entre amis ou en famille. D'autres activités seront également proposées aux Villeurbannais jusqu'au 30 août prochain.

Danse, sport…

Du 28 au 31 juillet, des espaces dédiés aux enfants et aux jeunes seront organisés dans le quartier des Brosses de 16 heures à 20 heures. Une équipe d’animation organisera des ateliers et animations : danse, graff, création média… et pour les familles et les moins de 12 ans, un ludipôle avec des jeux et supports d’animations variés sera également mis à disposition. L’activité est gratuite et sur inscription directement sur place.

Le 29 juillet, de 14 heures à 16 heures, au Parc aux hérissons, GEM Envol&cie propose un atelier "Danse & Percus", une création artistique et participative mettant en scène l’entraide, l’accueil et la force du groupe en s’inspirant des musiques traditionnelles de la Guinée, de l’amapiano ou du hip-hop. L’atelier sera encadré par Sabrina Allam, chorégraphe et Sory Diabate, musicien percussionniste.

Et si on observait les étoiles ?

Envie de se faire un film ? Les Choristes de Christophe Barratier sera projeté le 30 juillet à 22 heures sur l’esplanade de l’Europe. Si vous ne l’avez pas vu, Les Choristes raconte l’histoire de Clément Mathieu, professeur de musique qui accepte un poste de surveillant dans un internat de rééducation pour mineurs. Le système répressif appliqué par le directeur bouleverse Mathieu. En initiant ces enfants difficiles à la musique et au chant choral, Mathieu parviendra à transformer leur quotidien.

Et si vous préférez le sport, rendez-vous le 29 et 31 juillet de 18 heures à 21 heures sur le terrain Moulaire, place de la Paix et sur le terrain de football Sévérine pour des ateliers en petits groupes pour pratiquer du basket 3x3, du tir à l’arc, du skateboard, de la boxe, de la danse urbaine, du jardinage, des jeux d’échecs. C’est gratuit, il suffit de s’inscrire par mail : sportmemoire@gmail.com

Passer une soirée la tête dans les étoiles, c’est possible grâce au Club d’Astronomie de Lyon Ampère (CALA) qui organisera le 1er août une soirée contemplative et instructive sous la voûte céleste. De 18 heures à 21 heures, des ateliers "fusée à eau" pour les enfants, des animations, observations du soleil et discussions autour de l’astronomie seront organisées. Puis jusqu’à minuit, place à l’observation du ciel grâce aux lunettes et télescopes mis à disposition. Pour cela, rendez-vous au parc de la Commune-de-Paris. L’entrée est libre.

Lire aussi : Villeurbanne : des activités proposées du 21 au 27 juillet pour profiter de l’été