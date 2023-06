A travers une vaste étude, l'Insee Auvergne-Rhône-Alpes a analysé la pauvreté dans les territoires ruraux de la région. Il en ressort que les milieux ruraux concentrent moins de personnes pauvres que les grandes villes de la région.

L’Insee Auvergne-Rhône-Alpes, en partenariat avec la commissaire à la lutte contre la pauvreté de la région, a publié mardi 6 juin une étude sur la pauvreté dans les territoires ruraux de la région. Les chiffres de l'institut démontrent qu'il y a moins de personnes pauvres dans les milieux ruraux que dans les villes ou les grandes agglomérations.

"En 2019, une personne est pauvre si son niveau de vie est inférieur ou égal à environ 1 100 euros par mois, soit 60 % du niveau de vie médian national. Cela correspond, par exemple, à un revenu disponible de 1 650 euros par mois pour un couple sans enfants" explique, en préambule, l'Insee.

Près d'un million de pauvres en Auvergne-Rhône-Alpes

"Cette pauvreté monétaire ne tient en revanche pas compte de la pauvreté en conditions de vie qui couvre l’incapacité à honorer des dépenses telles que chauffer son logement ou acheter des vêtements neufs en remplacement de vêtements abîmés" complète le communiqué de presse.

Infographie Insee Auvergne-Rhône-Alpes

Auvergne-Rhône-Alpes est la 3e région la moins pauvre de France

( à égalité avec Bourgogne-Franche-Comté et derrière les Pays de la Loire et la Bretagne )

Le taux de pauvreté en milieu rural est ainsi de 9,6%, soit 261 300 personnes pauvres, contre 14,5% en milieu urbain, soit 726 200 personnes pauvres. En 2019, près d'un million de personnes vivaient sous le seuil de pauvreté dans la région, soit plus d'un habitant sur huit.

Ce chiffre classe Auvergne-Rhône-Alpes comme la 3e région la moins pauvre de France, à égalité avec Bourgogne-Franche-Comté et derrière les Pays de la Loire et la Bretagne.

Les zones non périurbaines plus touchées

Dans le détail, et pour ce qui concerne les pauvres vivant en territoire rural, les zones non périurbaines sont, avec 12,3% de personnes pauvres, beaucoup plus touchées par le phénomène que les zones périurbaines (7,7%). Les territoires ruraux hors de l'influence des villes sont ainsi davantage touchés par la pauvreté.

Infographie Insee Auvergne-Rhône-Alpes

Les profils des personnes pauvres sont en revanche similaires dans le rural et dans l'urbain. Il s'agit, en majorité, de familles monoparentales (23%), de personnes seules (17,6%) ou encore de jeunes de moins de 30 ans.