Patrick Bruel annule son concert à la LDLC Arena suite aux accusations de violences sexuelles

Mis en examen dans quatre dossiers de violences sexuelles et visé par 32 plaintes, Patrick Bruel a annulé sa tournée prévue à l’automne. Son concert à la LDLC Arena n’en est pas épargné.

Patrick Bruel a annoncé ce mardi 1er septembre l’annulation de l’ensemble de sa tournée, qui devait débuter le 2 octobre et compter 35 dates jusqu’au 21 novembre. Parmi elles figurait un passage à la LDLC Arena de Décines-Charpieu. Le concert devait célébrer les 35 ans de son album Alors regarde, sorti en 1989 et vendu à plus de trois millions d’exemplaires.

Pour rappel, le chanteur est mis en examen dans quatre dossiers de violences sexuelles et visé par 32 plaintes. Il est notamment accusé de viols et de violences sexuelles par plusieurs femmes.

"La justice ne m’y oblige en rien"

"J’ai profondément souhaité que cette tournée, prévue à partir d’octobre, puisse avoir lieu", explique le chanteur dans un message publié sur Instagram. Selon lui, cette tournée "est devenue l’incarnation d’un débat qui la dépasse". "Cette décision ne signifie en aucun cas que je renonce à me défendre. Je la prends librement. La justice ne m’y oblige en rien." Une décision prise également pour protéger son équipe et son public : "je refuse de leur faire courir le moindre risque".

À Décines, Laurence Fautra, maire LR de la commune, a réagi à cette annulation au micro de BFMTV ce mercredi 2 septembre. "La raison fait qu’il faut se mettre en retrait pour que la justice puisse faire correctement son travail", a-t-elle déclaré. Le chanteur avait déjà annulé au printemps l’ensemble de ses concerts prévus durant l’été, après la multiplication des témoignages et des plaintes le visant.

Les personnes ayant acheté des billets pour les concerts annulés, dont celui de Décines, seront totalement remboursées.

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