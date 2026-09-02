Le préfet Jérôme Bonet a signé l'autorisation environnementale : les travaux de l'A412, en Haute-Savoie, peuvent officiellement démarrer.

Évoquée depuis plus de cinquante ans, l’autoroute A 412 a passé une étape décisive et va devenir, dans les prochains jours, une réalité. Ce vendredi 28 août 2026, l'arrêté d'autorisation environnementale a été par le préfet de la Haute-Savoie, Jérôme Bonet. Amedea, une filiale d'Eiffage et concessionnaire de l’équipement désigné par l'État, va lancer les travaux de l'A 412 dès ce mois de septembre. Les premières opérations concernent des chantiers de défrichement ou des déplacements de réseaux. Des travaux sur certains ouvrages d'art, comme le viaduc du Pamphiot, doivent également démarrer dans les prochaines semaines tandis que le terrassement suivra dans les prochains mois.

Un projet vieux de cinquante ans

L'histoire de cette autoroute remonte aux années 1970. À l'origine baptisée A400, elle devait relier Annemasse à Thonon-les-Bains sur 35 km, avant d'être réduite à une section de 16,5 km entre Machilly et Thonon et donc devenir la A 412. Le projet, freiné par son coût jugé trop élevé et par des zones humides protégées à traverser, avait déjà reçu un avis défavorable de la commission d'enquête en 1994, avant d'être déclaré d'utilité publique par décret en 1995. Après des années de tergiversations, une nouvelle enquête publique a eu lieu en 2018, débouchant sur une déclaration d'utilité publique fin 2019. Un problème de conformité des documents d'urbanisme a ensuite nécessité une loi de régularisation, votée par les parlementaires en 2023 et validée par le Conseil constitutionnel. La concession a été attribuée à Amedea (groupement composé d’Eiffage et de la société autoroutière APRR) en octobre 2024, pour une durée de 55 ans, jusqu'en 2079.

Un chantier à plus de 300 millions d'euros

Le coût total du projet est estimé à 315 millions d'euros, financés sans recours à l'argent public selon Eiffage. La future autoroute, une 2x2 voies limitée à 110 km/h, traversera douze communes du Chablais, avec un système de péage en flux libre inédit dans la région. Cette autoroute doit permettre de fluidifier la circulation. Selon le concessionnaire, la croissance démographique du secteur a fortement accru les flux quotidiens, générant embouteillages, nuisances dans les villages traversés justifiant la réalisation de l’infrastructure. Une enquête Ipsos, menée en 2025 et commandée par la société de projet de l’A 412, indiquait que 79% des habitants du Chablais se disaient favorables au projet.

Une contestation qui ne faiblit pas

Le projet reste toutefois vivement critiqué. Des associations écologistes dénoncent, historiquement, un impact majeur sur la faune, la flore et les terres agricoles. Les opposants au projet ont annoncé leur intention de déposer un recours juridique contre l'arrêté préfectoral. La mise en service de l'A 412 est programmée pour le début de l’année 2029.