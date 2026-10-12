Oullins-Pierre-Bénite : un nouveau plan de circulation attendu dans le quartier de la Bussière

Du 19 octobre au 6 novembre, la Métropole de Lyon va entreprendre des travaux pour faire évoluer le sens de circulation dans certaines rues du quartier de la Bussière, à Oullins-Pierre-Bénite.

La Métropole de Lyon va lancer des travaux d’évolution de la circulation dans le quartier de la Bussière, à Oullins-Pierre-Bénite. Ils se dérouleront du 19 octobre au 6 novembre, durant les vacances scolaires.

Dans un communiqué diffusé ce lundi, la collectivité dirigée par Véronique Sarselli (LR) indique s’être associée avec la Ville d’Oullins-Pierre-Bénite pour retravailler le plan de circulation "qui pénalisait certains habitants dans leurs cheminements jusqu’à maintenant", assure-t-elle, afin de garantir des "mobilités apaisées". En conséquence, dix rues vont voir leur sens de circulation modifier, avec trois remises à double sens entre la rue de la Bussière et le boulevard Émile Zola, et une mise à sens unique sur la rue Sarrazine "pour apaiser le secteur", poursuit la Métropole de Lyon. Cela concernera notamment les rues Narcisse Bertholey et Louis Pasteur.

En parallèle, les rues mises à sens unique permettront de créer de nouveaux stationnements qui seront bientôt matérialisés par des marquages au sol. Les travaux seront "sans impact majeur", précise enfin la collectivité.

Nouveau plan de circulation à Oullins-Pierre-Bénite. Crédit - Métropole de Lyon

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