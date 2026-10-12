Oullins-Pierre-Bénite : un nouveau plan de circulation attendu dans le quartier de la Bussière

Du 19 octobre au 6 novembre, la Métropole de Lyon va entreprendre des travaux pour faire évoluer le sens de circulation dans certaines rues du quartier de la Bussière, à Oullins-Pierre-Bénite.
La Métropole de Lyon va lancer des travaux d’évolution de la circulation dans le quartier de la Bussière, à Oullins-Pierre-Bénite. Ils se dérouleront du 19 octobre au 6 novembre, durant les vacances scolaires.
Dans un communiqué diffusé ce lundi, la collectivité dirigée par Véronique Sarselli (LR) indique s’être associée avec la Ville d’Oullins-Pierre-Bénite pour retravailler le plan de circulation "qui pénalisait certains habitants dans leurs cheminements jusqu’à maintenant", assure-t-elle, afin de garantir des "mobilités apaisées". En conséquence, dix rues vont voir leur sens de circulation modifier, avec trois remises à double sens entre la rue de la Bussière et le boulevard Émile Zola, et une mise à sens unique sur la rue Sarrazine "pour apaiser le secteur", poursuit la Métropole de Lyon. Cela concernera notamment les rues Narcisse Bertholey et Louis Pasteur.
En parallèle, les rues mises à sens unique permettront de créer de nouveaux stationnements qui seront bientôt matérialisés par des marquages au sol. Les travaux seront "sans impact majeur", précise enfin la collectivité.
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