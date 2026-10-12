Des magasins Intermarché et Super U touchés par une cyberattaque, des pertes de plusieurs millions d’euros à prévoir

Une cyberattaque visant les systèmes de régulation frigorifique Danfoss a touché plusieurs centaines de supermarchés en France ce lundi 12 octobre. Le Rhône et Lyon n’ont pas été épargnés.

Ce lundi 12 octobre, une cyberattaque visant les équipements de régulation frigorifique du fabricant danois Danfoss a perturbé le fonctionnement des installations de plusieurs centaines de supermarchés en France. Le groupement des Mousquetaires a particulièrement été touché, avec près de 300 points de vente concernés, tout comme le groupe Système U, qui a connu des difficultés dans près d’une centaine de magasins.

À Lyon, le Super U de la rue Boileau, dans le 6e arrondissement, a été touché vers 3h30 du matin. Les installations frigorifiques se sont mises à fonctionner anormalement, entraînant une hausse des températures, et donc des pertes, selon les informations de nos confrères du Progrès. La boucherie a été entièrement perdue, ainsi qu’une partie des stocks de surgelés et de poissonnerie. Les dommages sont estimés à plusieurs dizaines de milliers d’euros juste pour cet établissement.

À quelques kilomètres au sud de Lyon, le U Express de Sérézin-du-Rhône a connu une situation similaire au cours de la même nuit. Dans les deux établissements, le dysfonctionnement des systèmes frigorifiques a menacé la conservation des produits alimentaires.

Les pirates auraient pris le contrôle à distance des régulateurs afin de déclencher un dégivrage forcé et continu. Dans certains établissements, les salariés ont pu réagir suffisamment tôt pour préserver une partie des stocks. Dans d’autres, la hausse des températures a rendu les marchandises inconsommables.

Une réunion de crise s’est tenue lundi matin avec plusieurs acteurs du secteur du froid, dont Danfoss, fournisseur des systèmes de régulation visés, et Axima, spécialiste de l’installation et de la maintenance des équipements frigorifiques. À noter que des magasins Leclerc et Monoprix ont été ciblés par cette cyberattaque.

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