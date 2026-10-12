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Louis-Xavier Thirode, préfet de l’Ain. @Préfet01

Au Congrès des maires de l’Ain, le préfet détaille les priorités de l’État pour les communes

  • par Corentin Lucas

    • Réunis ce vendredi 9 octobre à Ainterexpo (Bourg-en-Bresse) pour le Congrès des maires de l’Ain, les élus ont entendu le préfet Louis-Xavier Thirode détailler les moyens financiers, la sécurité et les enjeux agricoles et environnementaux du département.

    Sept mois après les élections municipales, le Congrès des maires de l’Ain réunissait pour la première fois les élus des communes. Ce vendredi 9 octobre, à Ainterexpo, le préfet Louis-Xavier Thirode a prononcé un discours pour faire un état des lieux des principaux dossiers du département, de la situation budgétaire aux enjeux de sécurité, en passant par l’agriculture et la gestion de l’eau.

    Sur l’aspect financier, le représentant de l’État a rappelé qu’il fallait faire des efforts dans le cadre du projet de loi de finances pour 2027. "L’État reste l’allié de l’investissement communal", a-t-il toutefois assuré. Dans l’Ain, 404 projets ont bénéficié en 2025 de 20,3 millions d’euros de subventions. Au 1er septembre de cette année, 159 projets avaient reçu 10,3 millions d’euros d’engagements.

    Sécurité, agriculture et gestion de l’eau au programme

    Louis-Xavier Thirode a également insisté sur la sécurité, présentée comme une attente majeure des habitants. Le plan départemental cible les stupéfiants, les cambriolages, les troubles à l’ordre public et les violences intrafamiliales. Au premier trimestre 2026, le nombre de personnes mises en cause pour trafic de stupéfiants a progressé de 25 % dans le département, selon les chiffres donnés par le préfet.

    L’agriculture, fragilisée par les difficultés économiques et la sécheresse, constitue un autre dossier prioritaire. Le représentant de l’État a évoqué les aides mobilisées pour les exploitations de l’Ain, dont cinq millions d’euros issus du fonds de réarmement agricole et des exonérations fiscales annoncées. Concernant la ressource en eau, très impactée par les vagues de sécheresse, il a rappelé que la situation hydrologique du département était toujours critique : "Restaurer la capacité des sols et des cours d'eau à retenir l'eau est un levier que je veux développer. Il y a de multiples outils. Aménagements de rivières, usages rationalisés, récupération des eaux usées, mises en place de retenues... sans oublier des initiatives plus audacieuses. L'association "Pour une hydrologie régénérative" travaille sur le ruisseau de l'Agnin, à Colomieu. Je souhaite associer ces compétences à la réflexion départementale sur la ressource, dans le cadre du plan d'action L'Eau de l'Ain."

    Enfin, Louis-Xavier Thirode a annoncé vouloir simplifier les démarches administratives des communes. Il s’est engagé à ce que tout dossier complet déposé en préfecture ou en sous-préfecture reçoive, sous huit jours, un accusé de réception indiquant le nom du référent chargé de son suivi. "Vous demandez, les Français aussi : moins de procédures, plus de confiance, plus de rapidité", a-t-il conclu devant les plus de 2000 élus présents.

    Lire aussi : Ain : plus de 150 personnes mobilisées pour un exercice de crise à la centrale nucléaire du Bugey

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