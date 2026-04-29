Alors qu'une grande partie de la région Auvergne-Rhône-Alpes était placée en vigilance orages ce mardi, l'activité orageuse a été importante dans une large partie de la région.

L'activité orageuse a été intense dans la région Auvergne-Rhône-Alpes ces 24 dernières heures. Alors qu'une large partie de la région avait été placée en vigilance aux orages, la foudre est tombée un peu partout. Au total, 765 impacts de foudres ont été recensés par Keraunos, l'observatoire français des tornades et orages violents.

Dans l'ancienne région Auvergne, la foudre a frappé à 134 reprises, principalement dans le sud de la région, vers la ville du Puy-en-Velay. En Rhône-Alpes, aucun département n'a vraiment été épargné mais le plus fort de l'activité orageuse a eu lieu dans l'Ain et dans la Loire. 629 impacts de foudre ont été recensés en 24h.

Ce mercredi, l'Isère, l'Ain, la Savoie et la Haute-Savoie restent en vigilance jaune aux orages.