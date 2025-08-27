Actualité
(Photo de PHILIPPE DESMAZES / AFP)

Orages violents : plus de 3200 impacts de foudre dans la région ce mardi

  • par La Rédaction

    • Selon l’observatoire Keraunos, la région a été particulièrement frappée par les orages la nuit dernière, avec une activité électrique intense recensant plus de 3200 éclairs.

    La région Auvergne-Rhône-Alpes a connu une nuit particulièrement électrique : Keraunos, l'observatoire français des tornades et des orages violents a recensé plus de 3200 impacts de foudre dans la région au cours des dernières 24 heures. Une intense activité orageuse qui a concerné plusieurs départements.

    Parmi les zones les plus touchées, on compte notamment le Puy-de-Dôme, la Loire, l’Ain, la Drôme, et même le Rhône.

    Une activité orageuse qui se maintiendra ce mercredi 27 août puisque sept départements de la région sont placés en vigilance orange aux orages aujourd'hui.

