Actualité
Image d’illustration. PHILIPPE HUGUEN / AFP

Lyon : une fillette de 5 ans secourue par les pompiers, sa mère placée en garde à vue

  • par La Rédaction

    • Les sapeurs-pompiers sont intervenus lundi dans le 3ᵉ arrondissement de Lyon pour venir en aide à une enfant laissée seule dans un logement. Sa mère a été interpellée dans la foulée.

    Lundi, les pompiers sont intervenus dans le 3ᵉ arrondissement de Lyon pour secourir une fillette de 5 ans laissée seule dans un appartement. Selon nos confrères du Progrès, l’enfant a été sortie par la grande échelle.

    Selon la direction interdépartementale de la sécurité publique, la mère a été placée en garde à vue dans la soirée. Elle est poursuivie pour "soustraction par un parent à ses obligations légales compromettant la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de son enfant".

    Le parquet de Lyon précise à nos confrères que l’état de santé de la fillette n’est pas préoccupant. Elle a été confiée aux services compétents.

