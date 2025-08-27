Vénissieux : une adolescente de 15 ans meurt après une chute du 4e étage

Le drame est survenu mardi en fin de matinée, rue Anatole-France, dans le quartier de Parilly. Les premiers éléments de l’enquête laissent penser à un suicide.

Une adolescente de 15 ans a perdu la vie, mardi 26 août, à Vénissieux, selon nos confrères du Progrès. Peu avant 12h, la jeune fille a chuté du quatrième étage d’un immeuble situé rue Anatole-France, dans le quartier de Parilly.

Alertés, des policiers sont rapidement intervenus et ont tenté de la réanimer avant l’arrivée des pompiers et du Samu. Leur intervention n’a pas permis de sauver la victime, dont le décès a été prononcé peu après 12h15.

Selon des témoins, un ouvrier aurait aperçu l’adolescente sur le rebord de la fenêtre et aurait tenté d’intervenir pour l’en dissuader, sans succès. Une enquête a été ouverte afin d’établir les circonstances exactes de ce drame.