Actualité

Orages : sept départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orange

  • par La Rédaction

    • Sept départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance orange aux orages par Météo France ce mercredi 27 août 2025.

    Au lendemain d'une première dégradation pluvio-orageuse, les orages se poursuivent dans la région. Météo France a ainsi placé sept départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orange aux orages ce mercredi 27 août. Le Rhône, l'Ain, la Loire, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme, l'Allier et le Cantal sont ainsi concernés par cette vigilance valable pour la fin de journée.

    Cette nouvelle dégradation pluvio-orageuse sera marqué en cours d'après-midi et jusque dans la nuit de mercredi à jeudi, explique Météo France. A noter que les autres départements de la région sont eux en vigilance jaune aux orages.

    Vénissieux : une adolescente de 15 ans meurt après une chute du 4e étage

