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Illustration orages. (Photo by Dominique Delfino / Biosphoto / Biosphoto via AFP)

Orages violents : cinq départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orange

  • par La Rédaction

    • Cinq départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance orange aux orages ce jeudi 16 juillet 2026.

    Alors que l'épisode caniculaire continue de régresser et que ce jeudi 16 juillet 2026 devrait marquer la fin de la canicule sur une large partie du pays, l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes est toujours en vigilance canicule. L'Ain, le Rhône, la Loire, la Savoie, la Haute-Savoie, l'Isère, la Drôme et l'Ardèche sont en vigilance orange tandis que le Cantal, la Haute-Loire, l'Allier et le Puy-de-Dôme sont eux en vigilance jaune canicule.

    Concernant les orages, l'ensemble de la région est également en vigilance aux orages violents mais cinq départements devraient être particulièrement touchés et sont ainsi en vigilance orange. Il s'agit de l'Allier, du Puy-de-Dôme, du Rhône, de la Loire et de l'Ain. Le reste d'Auvergne-Rhône-Alpes est en vigilance jaune.

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