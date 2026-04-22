Orages : trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance

Trois départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance jaune aux orages ce mercredi 22 avril 2026.

Le printemps semble s'être installé dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et les orages sont déjà de retour. Ce mercredi 22 avril, trois départements de la région ont été placés en vigilance jaune pour un risque d'orages violents.

Il s'agit de l'Ardèche, de la Haute-Loire et du Cantal. Ces trois départements sont concernés par cette vigilance qui sera valable de 8h à 22h ce mercredi. Localement les orages pourraient être violents.