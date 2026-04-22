L'autoroute A7 est actuellement coupée au sud de Lyon après un accident mortel impliquant un poids lourd qui s'est produit dans la nuit à hauteur de Vienne.

Grosse pagaille sur l'autoroute A7 ce mercredi matin. Au sud de Lyon, et au niveau du péage de Vienne, l'autoroute est coupée à la circulation depuis 5h du matin suite à un accident.

Selon nos confrères du Dauphiné Libéré, un poids lourd transportant des billes de plastique s'est renversé sur l'autoroute. Son conducteur est décédé malgré sa prise en charge par les secours. Cet accident, qui s'est produit à hauteur de la commune de Roussillon, un peu avant 5h, a entrainé la fermeture de l'autoroute dans le sens nord-sud entre Lyon et Valence. Le chauffeur pourrait s'être endormi au volant de son camion.

Depuis Lyon, Bison Futé recommande d'éviter le secteur. Sur l'A6 après la barrière de péage de Villefranche-sur-Saône et sur l'A42 avant la jonction avec l'A432, il faut suivre la direction Grenoble pour ensuite rejoindre Valence par l'A49. Une déviation qui engendre un allongement d'environ 70 km.

05h07 : sur #A7 en direction de Marseille après Vienne Reventin, temps de parcours allongé d'environ 10min. Nos équipes interviennent sur un #Accident impliquant un camion renversé. Les véhicules circulent sur une seule voie. Écoutez #Radio1077 #InfoTrafic — Autoroute A7 (@A7Trafic) April 22, 2026

A Vienne, si vous êtes déjà sur l'A7, il faut quitter l'autoroute à la sortie 9 (Vienne-nord) et longer l'autoroute en empruntant l'itinéraire bis via Beaurepaire avant de reprendre l'autoroute au sud de Valence. Un itinéraire qui génère un allongement de l'ordre de 20 km.