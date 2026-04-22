Actualité
(Photo by Albin Bonnard / Hans Lucas via AFP)

L'autoroute A7 coupée au sud de Lyon après un accident mortel

  • par V.G.

    • L'autoroute A7 est actuellement coupée au sud de Lyon après un accident mortel impliquant un poids lourd qui s'est produit dans la nuit à hauteur de Vienne.

    Grosse pagaille sur l'autoroute A7 ce mercredi matin. Au sud de Lyon, et au niveau du péage de Vienne, l'autoroute est coupée à la circulation depuis 5h du matin suite à un accident.

    Selon nos confrères du Dauphiné Libéré, un poids lourd transportant des billes de plastique s'est renversé sur l'autoroute. Son conducteur est décédé malgré sa prise en charge par les secours. Cet accident, qui s'est produit à hauteur de la commune de Roussillon, un peu avant 5h, a entrainé la fermeture de l'autoroute dans le sens nord-sud entre Lyon et Valence. Le chauffeur pourrait s'être endormi au volant de son camion.

    Depuis Lyon, Bison Futé recommande d'éviter le secteur. Sur l'A6 après la barrière de péage de Villefranche-sur-Saône et sur l'A42 avant la jonction avec l'A432, il faut suivre la direction Grenoble pour ensuite rejoindre Valence par l'A49. Une déviation qui engendre un allongement d'environ 70 km.

    A Vienne, si vous êtes déjà sur l'A7, il faut quitter l'autoroute à la sortie 9 (Vienne-nord) et longer l'autoroute en empruntant l'itinéraire bis via Beaurepaire avant de reprendre l'autoroute au sud de Valence. Un itinéraire qui génère un allongement de l'ordre de 20 km.

    à lire également
    TER SNCF gare lyon part-dieu
    Un rassemblement annoncé à Lyon contre les trains sans contrôleur

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    TER SNCF gare lyon part-dieu
    Un rassemblement annoncé à Lyon contre les trains sans contrôleur 08:19
    Plus de 40 interpellations dans la Métropole de Lyon après deux opérations de police 08:10
    Vallée de la chimie
    Une seule offre de reprise pour Polytechnyl, 450 emplois menacés à Lyon 07:51
    L'autoroute A7 coupée au sud de Lyon après un accident mortel 07:43
    orages
    Orages : trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 07:28
    d'heure en heure
    Lyon soleil
    Un mercredi sec et agréable à Lyon, jusqu'à 21 degrés attendus 07:13
    Fabien Bagnon
    "Les annonces de campagne sont simples mais la réalité est plus complexe", souligne Fabien Bagnon 07:00
    La chanteuse Bianca Costa en showcase à Lyon ce mercredi 21/04/26
    Plyemieux
    Mont d'Or Trail : quand un village met ses sentiers en fête 21/04/26
    Top 14 : le LOU tombe à domicile face à Bordeaux-Bègles et met un terme à sa belle série
    La Métropole de Lyon est candidate pour accueillir les demi-finales du TOP 14 21/04/26
    Près de Lyon, les gendarmes retrouvent deux camionnettes volées... mais désossées 21/04/26
    La chanteuse Karol G annonce une date au Groupama Stadium de Lyon en 2027 21/04/26
    Manquements aux règles d'hygiène : une boucherie du 7e arrondissement de Lyon fermée en urgence 21/04/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut