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Lyon soleil
Vues de Lyon sous le soleil (Photo : Lyon Capitale)

Un mercredi sec et agréable à Lyon, jusqu'à 21 degrés attendus

  • par La Rédaction

    • C'est une nouvelle journée de printemps qui attend toute l'agglomération lyonnaise avec des températures qui atteindront les 21 degrés au meilleur de la journée.

    Ce mercredi 22 avril, le temps s'annonce une nouvelle fois ensoleillé et agréable à Lyon. Le soleil brillera du matin au soir sous un ciel plus ou moins voilé. Un temps qui restera sec sous des températures agréables et douces.

    Ce matin il fait 7 degrés à Lyon mais le mercure grimpera jusqu'à 21 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs proches des normales de saison.

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