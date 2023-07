Ce samedi, de violents orages sont prévus sur une grande partie de la région Rhône-Alpes entre l'après-midi et le milieu de la nuit. Une alerte orange a été émise pour les départements de Rhône-Alpes.

Ce samedi, la région Rhône-Alpes est en alerte orange. Ses 8 départements se préparent à affronter des orages violents. Le Rhône, l'Ain, la Loire, l'Ardèche, l'Isère, la Drôme, la Savoie et la Haute-Savoie sont concernés par cette vigilance en raison de l'arrivée d'une perturbation pluvio-orageuse attendue pour l'après-midi jusqu'au milieu de la nuit. Des phénomènes localement forts sont à craindre dans cette région, la seule en vigilance orange du territoire.

Une perturbation pluvio-orageuse se déplaçant vers l'Est

La journée commence avec une instabilité déjà présente de l'Auvergne au Nord-Ouest de la région Rhône-Alpes. Cette perturbation pluvio-orageuse se déplace progressivement vers l'Est et devrait s'étendre à l'ensemble des départements en question au fil des heures. Durant l'après-midi et la soirée, des orages locaux pourront être intensifiés.

Face à cette situation météorologique potentiellement dangereuse, les autorités recommandent aux résidents et aux voyageurs de rester prudents et informés des dernières mises à jour. Il est essentiel de suivre les consignes de sécurité émises par les autorités locales pour assurer la sécurité de tous pendant cet épisode de fortes intempéries.

Des risques d'inondations dans les zones concernées

En prévision de la perturbation qui quittera la région vers le milieu de la nuit, il est important de rester vigilant face à tout changement brusque dans les conditions météorologiques. Les orages peuvent être imprévisibles, il est donc conseillé de prendre des mesures de précaution, notamment en évitant les espaces ouverts et en se protégeant des risques d'inondations dans les zones concernées.

Les services d'urgence et les autorités régionales sont mobilisés pour faire face à toute urgence éventuelle. Les résidents sont invités à se préparer en ayant des trousses d'urgence à portée de main et à suivre les consignes de sécurité pour minimiser l'impact potentiel de ces orages violents.