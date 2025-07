Météo : une chaleur lourde et des orages ce samedi à Lyon

La température baisse ce samedi 19 juillet à Lyon, mais les orages font leur retour. Il fera 26 degrés au meilleur de la journée.

C’est un ciel chargé et instable qui attend les Lyonnais ce week-end à Lyon. Depuis hier les nuages ont fait leur retour à Lyon et ce samedi 19 juillet le ciel est encore chargé. Les averses seront nombreuses et parfois violentes bien que le mercure indique déjà 20 degrés ce matin.

Dans l’après-midi, les températures grimpent encore jusqu’à 26 degrés, mais la pluie sera toujours bien présente. Elle devrait néanmoins se calmer en fin de journée, notamment après 18 heures.