Orages : l'Ain, la Loire et le Rhône en vigilance orange

De violents orages sont attendus ce dimanche 18 août à partir de 15h. L'Ain, la Loire et le Rhône ont été placés en vigilance orange par Météo France.

Comme annoncé ce matin, ce dimanche 18 août sera synonyme d'orages. Et pas n'importe lesquels. Météo France a placé ce matin une bonne partie de la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orange "orages" : l'Ain, la Loire et le Rhône. Au total, 12 départements sont concernés sur l'ensemble de la France, de nombreux autres en vigilance jaune.

Si le temps restera relativement calme ce matin, de violents orages sont attendus sur les coups de 15h, accompagnés "de fortes pluies avec des intensités horaires comprises entre 20 et 40 voire 50 mm (engendrant un risque de ruissellement et d'inondations locales), de la grêle, des rafales de vent entre 80 et 100 km/h, voire localement davantage, et une activité électrique soutenue", prévient Météo France. Pour rappel, la région avait déjà connu un épisode orageux similaire le week-end dernier, occasionnant des dégâts importants dans l'Ain (lire ici). L'épisode orageux devrait durer toute la nuit, jusqu'à l'aube du lundi 19 août.