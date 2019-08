Orages : le Rhône épargné, des dégâts conséquents dans l'Ain

Les orages ont été violents dans la nuit du 9 au 10 août. Coupures de courants, arbres tombés, toitures écroulées... Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, le département de l'Ain a été particulièrement touché.

Comme annoncé, le ciel a grondé cette nuit dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Malgré un orage impressionnant à 3h du matin, la capitale des Gaules s'en est bien tirée. "On a eu de la chance", confirme-t-on d'un ton soulagé à la préfecture du Rhône.

Retour sur les #orages du vendredi 9 août#Foudre : plus de 10000 impacts en 24h#Pluies intenses : 67mm à St-Julien (Jura), 58 à Arbent (Ain) et Alpuech (Aveyron)#Rafales orageuses : 154 km/h à Volmunster (57), 129 à St-Côme-d'Olt (12), 119 à Tanus (81), 107 à Fontannes (43) pic.twitter.com/UdUPzqTEgM — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) August 10, 2019

L'Ain ne peut pas en dire autant. Le département a été touché de plein fouet dès vendredi 9 août au soir, avec des dégâts matériels "localement conséquents" d'après la préfecture locale, causés par les rafales de vent. Une cellule de crise a été mise en place à 22h.

Les 150 pompiers mobilisés ont réalisé une centaine d'interventions sur une soixantaine de communes du nord-ouest de l'Ain, les plus touchées se trouvant entre Mâcon et Bourg-en-Bresse. Si aucun blessé n'est à déplorer, de nombreux murs et toitures se sont effondrés et des arbres sont aussi tombés sur les routes, rendant la circulation encore difficile ce samedi matin. Depuis vendredi soir, des milliers de foyers seraient encore privés d'électricité, particulièrement entre Mâcon et Montrevel-en-Bresse. La préfecture de l'Ain a annoncé que les lignes étaient en cours de réparation et a appelé à la prudence sur les routes.