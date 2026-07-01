Actualité

Orages et canicule : six départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance

  • par La Rédaction

    • Six départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance jaune aux orages ou à la canicule ce mercredi 1er juillet 2026.

    Les jours se suivent et se ressemblent pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce mercredi 1er juillet, six départements ont été placés en vigilance jaune. L'Ain, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie sont en vigilance aux orages violents. Localement l'activité orageuse pourrait être importante en fin de journée.

    De plus, si l'épisode caniculaire touche à sa fin, trois départements sont toujours concernés par une vigilance. Il s'agit de l'Isère, de la Drôme et de l'Ardèche. Dans ces trois départements les températures pourraient encore grimper au cours de la journée.

    à lire également
    sécheresse Ain
    Sécheresse dans l'Ain : un arrêté préfectoral impose de nouvelles restrictions sur l'eau

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    sécheresse Ain
    Sécheresse dans l'Ain : un arrêté préfectoral impose de nouvelles restrictions sur l'eau 08:11
    Inondations : l'État et les assureurs s'allient face à un risque appelé à s'aggraver en Auvergne-Rhône-Alpes 07:41
    Orages et canicule : six départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 07:24
    Lyon soleil
    Un mercredi estival à Lyon, jusqu'à 31 degrés attendus 07:13
    Loïc Terrenes
    "Lyon ne sera pas l’oubliée de ce mandat", assure Loïc Terrenes 07:00
    d'heure en heure
    Le Lavaredo Ultra Trail by UTMB embedded 30/06/26
    Lac des sapins beaujolais vert
    Qualité des eaux de baignade : quel bilan pour la région Auvergne-Rhône-Alpes en 2025 ? 30/06/26
    Lyon : 285 logements réhabilités dans le 9e arrondissement 30/06/26
    Lyon : il braque un bureau de tabac avant d’être interpellé 30/06/26
    ©Muriel Chaulet - Ville de Lyon
    Entre Rhône et Saône : un bilan record pour la 5e édition du festival lyonnais 30/06/26
    Les projets agrivoltaïques au cœur d’une rencontre à Baneins 30/06/26
    Eau de pluie @Photorama-Pixabay
    Transition écologique : Rillieux-la-Pape encourage la récupération d’eau de pluie 30/06/26
    IA et électrification : l'Isérois Soitec scelle un partenariat stratégique en Chine 30/06/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut