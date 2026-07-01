Orages et canicule : six départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance

Six départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance jaune aux orages ou à la canicule ce mercredi 1er juillet 2026.

Les jours se suivent et se ressemblent pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce mercredi 1er juillet, six départements ont été placés en vigilance jaune. L'Ain, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie sont en vigilance aux orages violents. Localement l'activité orageuse pourrait être importante en fin de journée.

De plus, si l'épisode caniculaire touche à sa fin, trois départements sont toujours concernés par une vigilance. Il s'agit de l'Isère, de la Drôme et de l'Ardèche. Dans ces trois départements les températures pourraient encore grimper au cours de la journée.