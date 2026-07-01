Actualité
Lyon soleil
Vues de Lyon sous le soleil. (Photo : Lyon Capitale)

Un mercredi estival à Lyon, jusqu'à 31 degrés attendus

  • par LR

    • C'est une belle journée d'été plutôt agréable qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce mercredi 1er juillet 2026.

    Pour ce premier jour du mois de juillet, le temps s'annonce estival à Lyon. Le soleil dominera du matin au soir malgré quelques nuages et un vent de nord-ouest assez sensible qui soufflera jusqu'à 50 km/h.

    Côté températures, il fait 22 degrés ce mercredi matin et le mercure atteindra les 31 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs proches des normales de saison et une chaleur plutôt agréable.

    à lire également
    sécheresse Ain
    Sécheresse dans l'Ain : un arrêté préfectoral impose de nouvelles restrictions sur l'eau

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    sécheresse Ain
    Sécheresse dans l'Ain : un arrêté préfectoral impose de nouvelles restrictions sur l'eau 08:11
    Inondations : l'État et les assureurs s'allient face à un risque appelé à s'aggraver en Auvergne-Rhône-Alpes 07:41
    Orages et canicule : six départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 07:24
    Lyon soleil
    Un mercredi estival à Lyon, jusqu'à 31 degrés attendus 07:13
    Loïc Terrenes
    "Lyon ne sera pas l’oubliée de ce mandat", assure Loïc Terrenes 07:00
    d'heure en heure
    Le Lavaredo Ultra Trail by UTMB embedded 30/06/26
    Lac des sapins beaujolais vert
    Qualité des eaux de baignade : quel bilan pour la région Auvergne-Rhône-Alpes en 2025 ? 30/06/26
    Lyon : 285 logements réhabilités dans le 9e arrondissement 30/06/26
    Lyon : il braque un bureau de tabac avant d’être interpellé 30/06/26
    ©Muriel Chaulet - Ville de Lyon
    Entre Rhône et Saône : un bilan record pour la 5e édition du festival lyonnais 30/06/26
    Les projets agrivoltaïques au cœur d’une rencontre à Baneins 30/06/26
    Eau de pluie @Photorama-Pixabay
    Transition écologique : Rillieux-la-Pape encourage la récupération d’eau de pluie 30/06/26
    IA et électrification : l'Isérois Soitec scelle un partenariat stratégique en Chine 30/06/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut