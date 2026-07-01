Un mercredi estival à Lyon, jusqu'à 31 degrés attendus

Vues de Lyon sous le soleil. (Photo : Lyon Capitale)

C'est une belle journée d'été plutôt agréable qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce mercredi 1er juillet 2026.

Pour ce premier jour du mois de juillet, le temps s'annonce estival à Lyon. Le soleil dominera du matin au soir malgré quelques nuages et un vent de nord-ouest assez sensible qui soufflera jusqu'à 50 km/h.

Côté températures, il fait 22 degrés ce mercredi matin et le mercure atteindra les 31 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs proches des normales de saison et une chaleur plutôt agréable.