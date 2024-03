À Lyon, trois individus arrêtés après avoir volé des chaînes en or

Vendredi 15 mars, la police a arrêté trois individus dans le 6e arrondissement de Lyon après qu'ils aient dérobé une chaîne en or. Lors de leur interpellation, cinq autres colliers ont été retrouvés.

Les faits se sont déroulés au niveau du boulevard Jules Favre dans le 6e arrondissement de Lyon, vendredi 15 mars. Il était 16 heures lorsque la police remarquait le "comportement bizarre" de trois individus, puis constatait rapidement qu'ils tentaient de dérober une chaîne en or à un passant en l'encerclant et en détournant son attention. Heureusement pour la victime, les trois suspects faisaient tomber la chaîne au sol et prenaient la fuite.

Cinq chaînes en or découvertes lors de la fouille

Les policiers réussissaient à les interpeller sur le cours Vuitton et à les placer en garde à vue. Sur eux, les trois suspects âgés de 18 à 20 ans, détenaient également cinq chaînes en or dont les fermoirs étaient cassés. Lors de leur audition, les trois individus défavorablement connus des services de police et en situation irrégulière sur le territoire, niaient les faits.

Ils ont été présentés au parquet de Lyon ce lundi en vue d'une comparution immédiate. Une obligation de quitter le territoire français leur a également été délivrée par la préfecture du Rhône.