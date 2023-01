Open 6e Sens à Lyon : Caroline Garcia, n°4 mondiale, en tête d'affiche de l'édition 2023

La Lyonnaise Caroline Garcia sera la tête de série n°1 pour la 4e édition de l'Open 6e Sens à Lyon.

Du 30 janvier au 5 février prochain, l'Open 6e Sens (WTA 250) revient au Palais des sports de Lyon pour sa 4e édition. Après une édition 2022 remportée par la Chinoise Shuai Zhang, le tableau sera particulièrement relevé cette année.

Une revanche après la demi-finale de 2022

On connait déjà 21 joueuses sur 32 qui composeront le tableau final, après la phase de qualification qui se tiendra les 28 et 29 janvier. Parmi les têtes d'affiche, la Lyonnaise et récente vainqueure du Master WTA aux Texas, Caroline Garcia, ambassadrice de l'édition.

La numéro 4 mondiale aura à cœur de remporter cette édition après une saison exceptionnelle et une demi-finale en 2022. Elle est accompagnée par sa compatriote Alizée Cornet, 36e mondiale. Au total, 10 membres du top 50 sont présente et la joueuse la moins bien classée du tableau est Anna Blinkova, 73e mondiale.

La tenante du titre présente

A noter, la présence de Liudmila Samsonova, vainqueure de trois titres sur le circuit WTA en 2022 ou la tenante du titre Shuai Zhang, 25e mondiale.

