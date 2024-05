À quoi servent les bâches place Bellecour ? 

La question que tout le monde se pose : pourquoi y-a-t-il de la publicité XXL sur les façades en rénovation place Bellecour ?

Une exception au règlement local de publicité de la Métropole de Lyon qui fait tache et qui irrite régulièrement les élus écologistes. Deezer, The Village, Volkswagen, Adidas et, depuis avril, Ikea : les grandes enseignes ayant exposé leur publicité sur la place la plus emblématique de la ville sont légion. En 2010, le festival Lumière avait aussi sa bâche (avec Alain Delon et Claudia Cardinale dans Le Guépard).

Partout ailleurs, les équipes de Bruno Bernard (EÉLV) sont parvenues à interdire les publicités de plus de 4 m2. Un geste politique fort qui, lors de son vote l’été dernier, avait fait grincer les dents des acteurs lyonnais du secteur de la publicité (environ 200 entreprises pour 2 500 emplois) qui redoutaient une réduction de leur chiffre d’affaires.

Sur le fond, “les publicités sur les monuments historiques ou classés et les gares sont toujours sous la responsabilité de l’État. C’est donc la direction des affaires culturelles (Drac) et la préfecture qui valident ces publicités”, explique régulièrement Philippe Guelpa-Bonaro, le vice-président de la Métropole de Lyon chargé de la réduction de la publicité. Une méthode courante pour diminuer les coûts des chantiers plein périmètre Unesco de la ville de Lyon. Avec une facture dépassant souvent le million d’euros, couvrir les échafaudages avec de la publicité peut ainsi permettre d’amortir 20 à 50 % des frais. Un argument massue pour Julien Aguettant, dirigeant de LightAir et cofondateur d’un collectif de professionnels de la publicité, qui expliquait à Lyon Capitale : “C’est autant de moins que les collectivités n’auront pas à subventionner en argent public.”

