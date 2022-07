Nichée dans le domaine du parc naturel régional du Méaudre Autrans, Zipline propose une expérience de glisse aérienne inédite dans la région. Lyon Capitale a testé pour vous leur tyrolienne géante.

Située en haut des remontés mécaniques du Méandre, Zipline offre un point de vue imprenable sur le Vercors. Cette tyrolienne ne vise pas un public de sportifs et d'amateurs de grosses sensations, mais bien un public large et touristique. D'une hauteur de 50 mètres, la descente se fait sur 1 250 mètres dont 250 de dénivelé. L'allure maximum qu'il est possible d'atteindre est de 70km/h, ceux qui offre la possibilité de regarder le paysage tout autour. L'attraction est à destination de tous personnes faisant plus de 30 kilos et de plus 7 ans.

La glisse, qui dure 2 minutes, est le mélange parfait entre sensation et confort. La hauteur donne le côté sensationnel, mais c'est une adrénaline douce. L'objectif de Zipline est assumé : tout miser sur la vue. Contrairement aux points de vue classique, le paysage glisse sous nos yeux. En face, la vue est complètement dégagée. On peut voir toute une partie du Vercors du Nord, avec Méandre-Autrans et Villard de Lans.

Ouvert depuis 2020, Zipline propose deux types de descentes : solo et duo. En solo, les visiteurs ont le choix entre deux assises. La première est confortable comme pour un fauteuil, et l'autre est un peu plus sportive car il est possible de tourner et de mettre la tête à l'envers.

En duo, la glisse est un peu plus rapide et les sensations plus fortes. Pour cette offre, les deux personnes doivent avoir une différence de poids de moins de 40 kilos et ne pas peser plus de 120 kilos ensemble.

Il faut comptez entre 15 et 32€ selon la période et l'offre choisie. Pour y accéder, le plus pratique est d'emprunter le télésiège, mais les plus courageux peuvent y monter à pied.

La station Méandre Autrans, propose de plus en plus d'activités qui sont pas hivernale. Consciente des conséquences du réchauffement climatique, la municipalité a pour but de se diversifier en proposant de nouvelles attractions comme la tyrolienne géante, des balades en vélo électrique, de la luge d'été, etc.

+ d'informations