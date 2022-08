Si le soleil n'est pas encore de retour, tous les départements de la région repassent au vert vendredi 19 août, à partir de midi. Météo France met fin à l'alerte jaune pluie-inondation et orages, encore en vigueur dans certains territoires de la région Auvergne-Rhône-Alpes, notamment à l'est.

À partir de midi vendredi 19 août, tous les départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes repassent au vert. En proie aux orages et aux inondations depuis quelques jours, les derniers départements - l'Ain, la Haute-Savoie, la Savoie, l'Isère et la Drôme - ne sont plus en alerte jaune pluie-inondation.

S'il la pluie s'est abattue à Lyon et dans le Rhône tôt vendredi 19 août, le département n'est plus en alerte depuis le même jour, 7 heures du matin. Les autres départements de l'ouest de la région Auvergne-Rhône-Alpes seront donc très vite rejoints par les territoires de l'est dès midi.

Quelques dégâts dans la région

Pour rappel, mercredi 17 août, la Loire ainsi que le sud de l'agglomération lyonnaise ont été durement touchés par des fortes pluies, des orages et de la grêle. Le Rhône a même été placé en vigilance orange pendant quelques heures. Certaines communes, comme Feyzin, ont subi d'importants dégâts. Dans le Rhône, les sapeurs-pompiers sont intervenus "plus d'une centaine de fois" pour des inondations de locaux.