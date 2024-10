Un dispositif de sécurité d'envergure sera déployé, jeudi 24 octobre (21 h), dans le cadre de la rencontre entre l'Olympique Lyonnais et le club turc de Besiktas, en Ligue Europa.

Sous haute tension, le match de Ligue Europa entre l'OL et Besiktas approche à grands pas. Si une interdiction de déplacement des supporters turcs a été actée par la préfecture du Rhône, la rencontre reste pour autant notée 5 sur 5 par la Division nationale de la lutte contre le hooliganisme (DNLH). Par conséquent, un important dispositif de sécurité va être déployé dans la ville de Lyon, dès ce mercredi soir et jusqu'à jeudi en soirée. Selon les informations de RMC Sport, plus de 700 effectifs de la police nationale et de la gendarmerie seront déployés dans le centre ville de Lyon et aux alentours du Groupama Stadium.

Un dispositif qui doit permettre aux forces de l'ordre d'intervenir rapidement sur d'éventuels points chauds. Pour rappel, le 13 avril 2017, des affrontements entre les deux camps de supporters avaient déjà eu lieu aux abords et à l'intérieur du Groupama Stadium. Le coup d'envoi de la rencontre avait, ce soir là, été retardé de 45 minutes.

Des mesures aussi prises par l'OL

Pour éviter de nouvelles scènes de chaos comme celles de 2017, l'arrêté pris par la préfecture interdit aux fans stambouliotes la circulation du mercredi 23 au vendredi 25 octobre dans le centre de Lyon, les gares, les aéroports et les péages d'autoroute de l'agglomération. De même pour les alentours du Groupama Stadium.

Le club, lui aussi, a pris des précautions pour cette rencontre. La jauge du stade sera en effet limitée à 30 000 supporters, alors qu'il peut en accueillir 58 000 en temps normal. D'autres mesures ont aussi été prises. Les billets ne seront téléchargeables que 24 h avant le match et seront nominatifs. Aussi, la revente des billets a été interdite.

