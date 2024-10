L'OL rappelle des bouteilles d'eau contenant du bisphénol A

L'OL rappelle des bouteilles d'eau en aluminium contenant un perturbateur endocrinien en trop grande quantité.

Mardi 22 octobre, l'Olympique lyonnais a lancé un rappel de bouteilles d'eau plate en aluminium de 50 cl en raison d'une présence trop importante de Bisphénol A, un perturbateur endocrinien, dans la composition du vernis intérieur du bouchon de la bouteille.

Les articles ont été vendues dans les magasins OL Store et sur le site internet boutique.ol.fr entre le 1er avril et le 7 octobre 2024. Le club appelle ainsi les possesseur de l'article à ne pas réutiliser la bouteille et à la ramener en magasin afin d'obtenir un remboursement.

La demande est à faire avant le 30 novembre.