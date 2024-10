Les supporters turcs interdits de déplacement pour OL - Besiktas

La préfecture du Rhône a annoncé que les supporters de Besiktas seront interdits de se déplacer au Groupama Stadium le 24 octobre prochain à l'occasion de la rencontre entre l'Olympique Lyonnais et le club turc.

C'était une mesure attendue qui a été officialisée ce jeudi par la préfecture du Rhône. Les supporters du club turc de Besiktas auront interdiction de se rendre au Groupama Stadium le 24 octobre prochain, jour où l'OL affrontera le club d'Istanbul pour le compte de la troisième journée de Ligue Europa.

Un triste précédent

Le match, classé à un très haut niveau de risque par la Division nationale de lutte contre le hooliganisme, était dans toutes les têtes depuis le tirage au sort. Ce dernier avait ravivé de tristes souvenirs dans l'esprit des dirigeants et supporters lyonnais. Le 13 avril 2017, d'importants affrontements avaient eu lieu aux abords et à l'intérieur du Groupama Stadium lors du match entre les deux équipes.

Jean-Michel Aulas, qui était alors président de l'OL, avait expliqué avoir fait face à une "marée humaine incontrôlable" avec la présence de plus de 20 000 supporters de Besiktas répartis un peu partout dans le stade. Le coup d'envoi de la rencontre avait, ce soir là, était retardé de 45 minutes.

Ainsi, en raison d'un "antagonisme fort et durable", la préfecture a annoncé qu'il n'y aurait pas de supporters turcs à Lyon pour cette nouvelle rencontre. "La circulation et le stationnement sur la voie publique seront interdits dans le

centre-ville de Lyon mais également dans les gares SNCF du département du

Rhône, les aéroports de Lyon et aux péages d’accès du réseau autoroutier en

direction de la métropole de Lyon" détaille la préfecture du Rhône. Des interdictions qui seront valable du mercredi 23 octobre à 6h jusqu'au vendredi 25 octobre à midi.

"Un dispositif de sécurité adapté sera mis en place pour faire respecter l’arrêté préfectoral et garantir la sécurité des biens et des personnes ainsi que le bon déroulement de la rencontre" poursuit-elle. Juste après le tirage au sort, sur les réseaux sociaux, les ultras de Besiktas avaient promis à leurs homologues lyonnais un "deuxième round" après les violences de 2017. Celui-ci ne devrait, heureusement, pas avoir lieu.