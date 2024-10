A l'approche du match OL-Besiktas, l'Olympique Lyonnais a déposé plainte contre deux abonnés ayant revendu une vingtaine de billets illégalement.

A l'approche du match contre Besiktas ce jeudi, l'OL avait déjà annulé une centaine de billets suspectés d'être revendus illégalement. Ce week-end, deux abonnés ont été identifiés, revendant une vingtaine de billets pour le match, de manière illégale.

Un dépôt de plainte et une interdiction de stade

Selon nos confrères du Progrès, les deux individus se servaient de leur abonnement pour acheter des billets en nombre conséquent, avant les revendre illégalement. Découverts par l'Olympique lyonnais suite à des dénonciations et des recherches au sein du système de veille automatique, les deux frères font l'objet d'une plainte, d'une interdiction de stade et d'une annulation de leur abonnement.

De nouvelles mesures afin de limiter ces reventes illégales

Afin de lutter contre ces reventes illégales, l'OL a décidé la mise en place de nouvelles mesures pour le match contre Besiktas et d'autres grands matchs. Les supporters devront désormais retirer leur billet sur place et sous présentation d'un document d'identité. Une mesure qui devrait permettre à l'Olympique Lyonnais de vérifier et de réguler les billets vendus, et d'ainsi déjouer un maximum de reventes illégales.

