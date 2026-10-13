Des "actions correctives" mises en place après l’incident sur l’application Groupama Stadium lors du match OL - Rennes

L’Olympique lyonnais a annoncé ce mardi que "plusieurs actions correctives" ont été mises en place après l’incident survenu sur l’application Groupama Stadium lors du match OL - Rennes.

L’incident est survenu le 19 septembre dernier à l’occasion du match opposant l’Olympique lyonnais à Rennes. Ce soir-là, et alors que l’application Groupama Stadium est devenue obligatoire depuis le 17 septembre afin d’accéder au stade pour les matchs à domicile, en Ligue 1, Coupe d’Europe et en Coupe de France, plusieurs centaines de supporters se sont retrouvés coincés à l’entrée, faute de pouvoir présenter leur billet (affiché sous la forme d’un QR code dynamique).

Près d’un mois après cet incident, l’Olympique lyonnais a annoncé ce mardi que ses équipes et partenaires ont mis en place "plusieurs actions correctives" pour éviter une nouvelle mauvaise expérience.

Ainsi, pour les matchs OL - Crystal Palace, ce jeudi 15 octobre en Ligue Europa, et OL - Nice, ce dimanche en Ligue 1, les billets seront toujours disponibles sur l’application, mais resteront aussi accessibles en PDF depuis l’espace billetterie.

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