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Six individus ont été interpellés durant la soirée d’Halloween à Lyon.

Halloween à Lyon : six interpellations au cours d’une nuit relativement calme

  • par Amaury Perrin

    • La nuit d’Halloween s’est déroulée sans incidents majeurs malgré la forte journée de mobilisation dans l’agglomération lyonnaise. Six personnes ont toutefois été interpellées par les forces de l'ordre.

    La soirée d’Halloween est restée relativement calme à Lyon. Malgré les craintes de violences urbaines, les forces de l’ordre n’ont pas recensé d’incidents majeurs au cours de la nuit du vendredi 31 octobre au samedi 1er novembre. Au total, six interpellations ont toutefois eu lieu dans l’agglomération, selon la préfecture du Rhône. Et ce dans un contexte de restrictions et de mesures de sécurité maintenues toute la journée et durant la nuit en raison de la mobilisation.

    Cinq personnes interpellées pour transport de matières explosives

    Le fait le plus notable s’est produit peu avant 21h30, place Carnot, dans le 2e arrondissement de Lyon. Cinq individus ont en effet été interpellés pour transport de matières explosives. Ils détenaient notamment de l’acide et de l’aluminium, deux substances susceptibles d'entrer dans la composition d'engins explosifs artisanaux.

    Des produits similaires avaient déjà fait l’objet de saisies plus tôt dans la journée, en marge de la manifestation contre la vie chère et le gouvernement. Ces interpellations constituent le principal fait marquant d’une soirée d’Halloween qui, à l’échelle de l'agglomération lyonnaise, est restée relativement maîtrisée.

    Lire aussi : Manifestation du 31 octobre à Lyon : neuf interpellations, cinq blessés et des heurts en marge du cortège

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