Grève TCL à Lyon : les métros et funiculaires à l’arrêt dès 20 heures ce dimanche

Un mouvement social va perturber le réseau TCL ce dimanche 1er novembre à Lyon. Les quatre lignes de métro et les deux funiculaires cesseront de circuler à partir de 20 heures. Les bus et les tramways assureront en revanche leur service normalement.

Les usagers des transports en commun lyonnais devront anticiper leurs déplacements ce dimanche soir. En raison d’un mouvement social, les quatre lignes de métro A, B, C et D ainsi que les deux funiculaires F1 et F2 interrompront leur circulation à partir de 20 heures, annonce le réseau TCL.

Cette interruption concerne les lignes exploitées par RATP Dev Lyon. Elle intervient à la veille de la rentrée scolaire, au terme des vacances de la Toussaint.

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Les autres transports maintenus

Les voyageurs pourront toutefois continuer à utiliser les autres moyens de transport. Les tramways, les trambus et les lignes de bus circuleront normalement. Les services Rhônexpress, qui relie Lyon à l’aéroport Saint-Exupéry, et Navigône ne seront pas non plus concernés par le mouvement social.

Les TCL invitent les voyageurs à anticiper leurs trajets et à consulter les informations en temps réel sur le site internet ou l'application du réseau avant de se déplacer.

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