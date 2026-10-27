Actualité
L’OL espère bien démarrer sa saison de Ligue 1. Photo Matthieu Mirville / DPPI via AFP

Lyon-Angers, prévu samedi, à son tour décalé

  • par LR

    • Initialement prévu samedi 31 octobre, le match entre l'OL et Angers a été décalé au dimanche 1er novembre à 17h15, à la demande de la préfecture du Rhône, en raison des manifestations annoncées samedi.

    Après Lorient-Brest et Nice-Rennes, le match de L1 entre Lyon et Angers prévu samedi 31 octobre, a lui aussi été décalé et se disputera le dimanche 1er novembre lors d'un week-end chamboulé en raison des manifestations programmées en France samedi, a annoncé la LFP mardi.

    "À la demande de la Préfecture du Rhône, la rencontre Olympique Lyonnais – Angers SCO (...) initialement programmée le samedi 31 octobre à 20h45, est décalée au dimanche 1er novembre à 17h15 sur Ligue 1+", a indiqué la LFP.

    Deux autres rencontres prévues samedi 31 octobre avaient déjà été déplacées: Lorient-Brest, qui se jouera finalement le lundi 2 novembre, et Nice-Rennes, qui a lui a été avancé au vendredi 30 octobre.

    Ces bouleversements de calendrier sont dus aux manifestations prévues samedi, le jour de l'"Acte III" du mouvement social de grande ampleur en cours en France, mobilisant de nombreuses forces de l'ordre. Il ne reste plus qu'un seul match de L1 programmé samedi à 20h45, Troyes-Le Mans.

    à lire également
    Les fortes chaleurs de l’été 2026 ont fragilisé les forêts du Rhône et du Beaujolais

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Les fortes chaleurs de l’été 2026 ont fragilisé les forêts du Rhône et du Beaujolais 15:40
    L'ambulancier responsable de la mort d'Iris et Warren à Lyon condamné à 5 ans de prison dont 4 avec sursis 15:12
    Lyon-Angers, prévu samedi, à son tour décalé 14:51
    L'après émeutes du 17 octobre 2026 à Lyon @Guillaume Lamy
    Pillages à Lyon : 307 commerces dégradés depuis le 17 octobre, la CCI tire la sonnette d’alarme 14:42
    Benoît Laly, Meilleur Caviste de France 2026 14:42
    d'heure en heure
    Ain : un nouveau centre Point S ouvre ses portes à Valserhône 13:45
    Drôme : le Département décroche trois prix pour ses initiatives innovantes 12:57
    Manifestations du 24 octobre à Lyon : une voiture aurait foncé dans la foule à vive allure 12:15
    police Lyon
    Un homme blessé par balle dans le 9e arrondissement de Lyon, deux suspects en fuite 11:35
    Dalila Belaza à la Maison de la danse : un récit choral intense ! 11:29
    Policiers. @Hugo LAUBEPIN
    Villeurbanne : un homme de 21 ans condamné à cinq ans de prison pour avoir incendié le paillasson d’un appartement 10:44
    Près de Lyon : l’ancien maire de Fleurieux-sur-l’Arbresle condamné pour diffamation par la cour d’appel 09:36
    De 20 à seulement 12 degrés : à quelle météo s'attendre dans les prochains jours à Lyon 08:58
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut