Lyon-Angers, prévu samedi, à son tour décalé

Initialement prévu samedi 31 octobre, le match entre l'OL et Angers a été décalé au dimanche 1er novembre à 17h15, à la demande de la préfecture du Rhône, en raison des manifestations annoncées samedi.

Après Lorient-Brest et Nice-Rennes, le match de L1 entre Lyon et Angers prévu samedi 31 octobre, a lui aussi été décalé et se disputera le dimanche 1er novembre lors d'un week-end chamboulé en raison des manifestations programmées en France samedi, a annoncé la LFP mardi.

"À la demande de la Préfecture du Rhône, la rencontre Olympique Lyonnais – Angers SCO (...) initialement programmée le samedi 31 octobre à 20h45, est décalée au dimanche 1er novembre à 17h15 sur Ligue 1+", a indiqué la LFP.

Deux autres rencontres prévues samedi 31 octobre avaient déjà été déplacées: Lorient-Brest, qui se jouera finalement le lundi 2 novembre, et Nice-Rennes, qui a lui a été avancé au vendredi 30 octobre.

Ces bouleversements de calendrier sont dus aux manifestations prévues samedi, le jour de l'"Acte III" du mouvement social de grande ampleur en cours en France, mobilisant de nombreuses forces de l'ordre. Il ne reste plus qu'un seul match de L1 programmé samedi à 20h45, Troyes-Le Mans.