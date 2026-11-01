Au lendemain de la manifestation contre la vie chère, la préfecture du Rhône a dressé un premier bilan des incidents survenus samedi 31 octobre à Lyon. Neuf personnes ont été interpellées, cinq autres blessées, tandis que les forces de l'ordre ont chargé et fait usage de gaz lacrymogènes à plusieurs reprises.

La manifestation du 31 octobre à Lyon s'est achevée dans un climat tendu. Le rassemblement, qui a duré environ une heure et demie, a débuté à la manufacture des Tabacs avant de rejoindre la place Jean Macé. Le défilé a ensuite occupé les rues pendant près d'une heure, avant que les premiers incidents n'éclatent en marge du cortège. Selon le bilan provisoire de la préfecture du Rhône, neuf personnes ont été interpellées au cours de la mobilisation, dont six dès 15 heures. On décompte par ailleurs cinq blessés légers dont quatre policiers.

Les premières tensions sont apparues vers 15h30, sur le haut de la place Jean Macé. Des individus extérieurs à la mobilisation ont en effet lancé des projectiles et tiré des mortiers en direction des forces de l'ordre. Les policiers ont alors répliqué avec des gaz lacrymogènes. Vers 16 heures, ils ont de nouveau gazé la place pour disperser un groupe situé en tête du cortège et qualifié de violent par la préfecture. Les fumées ont rapidement envahi l'ensemble de la place, obligeant une partie des manifestants à quitter les lieux ou à se réfugier dans les rues voisines.

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Des tensions jusque dans le secteur de Saxe-Gambetta

Vers 16h20, un cortège "sauvage" s'est formé plus loin et a emprunté la rue de la Thibaudière en direction des quais. Au même moment, les forces de l'ordre ont dû intervenir dans le secteur Mazagran-Guillotière, où un groupe considéré à risque s'était rassemblé. Dix minutes plus tard, les policiers ont procédé à de nouvelles interventions place Jean Macé et dans le secteur Gambetta. Peu après, des individus ont allumé des feux de poubelles et dressé une barricade dans le secteur de Saxe, où les pompiers sont intervenus peu avant 17 heures.

Les tensions se sont poursuivies jusqu'en début de soirée, notamment place Jean Macé, où de nouveaux tirs de mortier ont visé les forces de l'ordre entre 17 et 18 heures. La préfecture a finalement fait évacuer la place à 18 heures, conformément à l'horaire prévu pour la fin de la manifestation.

Au plus fort de la mobilisation, 19 000 personnes ont défilé dans les rues de Lyon, selon les chiffres de la préfecture, contre 20 000 annoncées par les syndicats organisateurs. Une participation importante pour ce troisième acte du mouvement contre la vie chère et le gouvernement

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