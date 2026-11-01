Un homme a été poignardé en pleine rue cette nuit à Lyon. @PHILIPPE HUGUEN / AFP

Une violente rixe a éclaté vers 2h30 dans la nuit du samedi 31 octobre au dimanche 1er novembre, rue de l'Arbre-Sec, dans le 1er arrondissement de Lyon. Un homme a reçu plusieurs coups de couteau, son pronostic vital était engagé lors de sa prise en charge par les secours.

La nuit d'Halloween a été marquée par une violente agression dans l'hypercentre de Lyon. Selon une information d'Actu Lyon, une altercation a opposé deux groupes d'individus vers 2h30 du matin, rue de l'Arbre-Sec, à proximité de l'hôtel de ville et de la rue de la République.

Au cours de la rixe, l'un des protagonistes a sorti une arme blanche et porté plusieurs coups de couteau à un autre homme. Les secours ont ensuite pris en charge la victime, grièvement blessée, et l'ont transportée à l'hôpital. Son pronostic vital était engagé au moment de l'intervention, confirme une source policière.

L'auteur présumé de l'agression a quant à lui réussi à prendre la fuite après les faits. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de cette violente altercation et d'identifier l'agresseur.