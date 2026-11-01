Actualité
Image d'illustration, sapeurs-pompiers. @PHILIPPE HUGUEN / AFP
Un homme a été poignardé en pleine rue cette nuit à Lyon. @PHILIPPE HUGUEN / AFP

Halloween à Lyon : un homme entre la vie et la mort après avoir été poignardé en pleine rue

  • par Amaury Perrin

    • Une violente rixe a éclaté vers 2h30 dans la nuit du samedi 31 octobre au dimanche 1er novembre, rue de l'Arbre-Sec, dans le 1er arrondissement de Lyon. Un homme a reçu plusieurs coups de couteau, son pronostic vital était engagé lors de sa prise en charge par les secours.

    La nuit d'Halloween a été marquée par une violente agression dans l'hypercentre de Lyon. Selon une information d'Actu Lyon, une altercation a opposé deux groupes d'individus vers 2h30 du matin, rue de l'Arbre-Sec, à proximité de l'hôtel de ville et de la rue de la République.

    Au cours de la rixe, l'un des protagonistes a sorti une arme blanche et porté plusieurs coups de couteau à un autre homme. Les secours ont ensuite pris en charge la victime, grièvement blessée, et l'ont transportée à l'hôpital. Son pronostic vital était engagé au moment de l'intervention, confirme une source policière.

    L'auteur présumé de l'agression a quant à lui réussi à prendre la fuite après les faits. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de cette violente altercation et d'identifier l'agresseur.

    à lire également
    OL-Angers : à quelle heure et où regarder le match à Lyon ?

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    OL-Angers : à quelle heure et où regarder le match à Lyon ? 16:37
    Image d'illustration, sapeurs-pompiers. @PHILIPPE HUGUEN / AFP
    Halloween à Lyon : un homme entre la vie et la mort après avoir été poignardé en pleine rue 15:46
    Lyon : la grève TCL de ce dimanche soir finalement suspendue 14:59
    Lyon : une rave-party sauvage a duré plus de 30 heures à Confluence 14:16
    La grande braderie de la bibliothèque municipale de Lyon fait son grand retour le 15 novembre 13:27
    d'heure en heure
    À Lyon, après les 20 000 manifestants du 31 octobre, les syndicats appellent à la grève le 5 novembre 12:43
    TCL
    Grève TCL à Lyon : les métros et funiculaires à l’arrêt dès 20 heures ce dimanche 11:51
    Halloween à Lyon : six interpellations au cours d’une nuit relativement calme 11:11
    Polar : Diane Jeffrey, un crime entre les lignes 10:36
    Manifestation du 31 octobre à Lyon : neuf interpellations, cinq blessés et des heurts en marge du cortège 09:41
    Météo : des éclaircies et jusqu’à 13 degrés attendus ce dimanche à Lyon 09:01
    "On est vraiment à l'intérieur de l'œuvre" : L'Odyssée Céleste illumine la basilique Saint-Bonaventure à Lyon 07:00
    TCL lyon metro
    À Lyon, la gauche dénonce une restriction du droit de manifester face aux perturbations des TCL 31/10/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut