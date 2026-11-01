Après la mobilisation contre la vie chère samedi 31 octobre à Lyon, les organisations syndicales prévoient une grève interprofessionnelle le 5 novembre. Elles appellent les salariés du public comme du privé à s'unir pour les salaires, les services publics et contre le partage des richesses.

La mobilisation ne compte pas s'arrêter là. Après avoir réuni près de 19 000 personnes selon la préfecture du Rhône et 20 000 selon les syndicats samedi 31 octobre, les organisations syndicales préparent déjà la suite du mouvement. Elles appellent à une nouvelle journée de grève et de manifestation interprofessionnelle jeudi 5 novembre.

Dans un communiqué publié à l'issue du rassemblement, Solidaires Rhône salue une mobilisation "massive, revendicative, déterminée et d'humeur festive". Le syndicat voit notamment dans le choix de la place Jean Macé comme point d'arrivée un symbole de la détermination des manifestants et de leur attachement à la liberté de manifester. Une référence à la précédente mobilisation du 24 octobre, interdite par la préfecture et dispersée par les forces de l'ordre.

Mais pour Solidaires, les manifestations ne suffisent plus. "L'arme la plus puissante du monde du travail est la grève !", affirme l'organisation, qui appelle les salariés des entreprises, des associations, des services publics et des établissements scolaires et universitaires à cesser le travail le 5 novembre. Le syndicat entend ainsi mettre les salaires, les emplois, la justice sociale et le partage des richesses au cœur de cette nouvelle journée d'action.

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Un front commun avec la jeunesse

La mobilisation du 5 novembre doit également faire converger les revendications des salariés, des lycéens et des étudiants. Dans une déclaration publiée le 30 octobre, plusieurs organisations politiques signataires apportent leur soutien aux mouvements lycéens et étudiants, qui entrent alors dans leur septième semaine de mobilisation.

Elles dénoncent notamment les inégalités entre les établissements et les filières, la sélection sociale sur Parcoursup, les restrictions budgétaires dans l'enseignement supérieur et le manque de personnel enseignant. Elles rapprochent ces revendications de celles portées contre la vie chère et la stagnation des salaires. Les signataires demandent également le rejet du projet de loi de finances s'il ne répond pas aux revendications de l'intersyndicale, ainsi qu'un moratoire immédiat sur Parcoursup. Ils souhaitent construire un front commun avec les organisations syndicales pour défendre les services publics, lutter contre la précarité et préserver les libertés.

À Lyon, le rendez-vous est fixé à 10h30, le 5 novembre, entre la Manufacture des tabacs et la station de métro Monplaisir, pour les cortèges des différentes organisations syndicales. Solidaires donne rendez-vous à ses militants entre les stations Sans-Souci et Monplaisir.

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