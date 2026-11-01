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Météo : des éclaircies et jusqu’à 13 degrés attendus ce dimanche à Lyon

  • par Amaury Perrin

    • Après une matinée fraîche sous des nuages bas, le soleil devrait faire quelques apparitions dans le ciel lyonnais ce dimanche 1er novembre. Le thermomètre atteindra 13 degrés dans l’après-midi.

    Un temps calme mais frais attend les Lyonnais ce dimanche 1er novembre. Ce matin, les températures ne dépasseront pas 4 degrés et des nuages bas devraient recouvrir le ciel de l’agglomération.

    La situation devrait toutefois s'améliorer au fil de la journée. Les nuages laisseront progressivement place à quelques éclaircies dans l’après-midi. Côté températures, le mercure grimpera jusqu’à 13 degrés au meilleur de la journée, avant de redescendre à 9 degrés en soirée.

    Des températures légèrement inférieures aux normales de saison, avec un écart de deux degrés. Aucune précipitation n’est attendue entre Rhône et Saône.

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