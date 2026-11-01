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La ligne de métro A à Lyon. (@Clémence Margall)

Lyon : la grève TCL de ce dimanche soir finalement suspendue

  • par Amaury Perrin

    • Alors que les métros et les funiculaires devaient s'arrêter à partir de 20 heures ce dimanche 1er novembre, le mouvement social sur le réseau TCL a finalement été suspendu. RATP Dev Lyon annonce une reprise du dialogue social.

    Les usagers des transports en commun lyonnais pourront finalement circuler normalement sur le réseau ce dimanche soir. La grève annoncée samedi 31 octobre sur les quatre lignes de métro et les deux funiculaires du réseau TCL n'aura finalement pas lieu.

    RATP Dev Lyon, qui exploite ces lignes, a annoncé ce dimanche en fin de matinée la suspension des intentions de grève déposées par une partie des agents du métro. L'entreprise explique que la poursuite du dialogue social, lors d'échanges organisés samedi soir, a permis de trouver une issue et d'éviter le mouvement.

    L'ensemble du réseau fonctionnera normalement

    Pour rappel, l'arrêt devait concerner les métros A, B, C et D ainsi que les funiculaires F1 et F2 à partir de 20 heures. Les tramways, les trambus et les lignes de bus n'étaient toutefois pas concernés par le mouvement, pas plus que les services Rhônexpress et Navigône.

    Finalement, aucun changement de circulation n'est donc prévu ce dimanche soir sur le réseau TCL. Les usagers pourront emprunter normalement les métros et les funiculaires, notamment à la veille de la reprise scolaire après les vacances de la Toussaint.

    Lire aussi : À Lyon, après les 20 000 manifestants du 31 octobre, les syndicats appellent à la grève le 5 novembre

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