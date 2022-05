La 4e édition du Festival Lyon Zéro Déchet a lieu ce week-end, les 14 et 15 mai, à la Maison de l’Environnement et au parc des Berges du Rhône sud.

C'est donc la 4e édition de ce Festival en 2022. "Cet évènement a pour but de sensibiliser à la réduction des déchets, petits et grands, débutants comme plus confirmés. La programmation très complète permettra de s’enrichir d’astuces et de solutions de proximité pour passer à l’action et réduire le poids de sa poubelle tout en gagnant en qualité de vie", explique l'équipe organisatrice, un collectif de citoyens et d’associations très engagés dans la cause.

L'édition 2022 aura lieu le samedi 14 et dimanche 15 mai à la Maison de l’Environnement et au parc des Berges du Rhône sud, dans le 7e arrondissement de Lyon. De 11h à 20h samedi et dimanche. "L’entrée gratuite donnera accès au village de stands d’acteurs locaux, à la zone de gratuité, à l’exposition sur les limites du recyclage ainsi qu’à l’espace restauration et détente pour profiter au mieux de l’évènement", poursuit l'équipe organisatrice.

Jérémie Pichon animera notamment une conférence sur le thème "zéro déchet en famille". Il a écrit le livre "Famille (presque) zéro déchet.

L'évènement est notamment soutenu financièrement par la Métropole de Lyon. "Soutenir le festival était une évidence pour notre collectivité. Consommer mieux pour jeter moins et mettre nos déchets aux bons endroits (bac de tri, déchetterie...) c'est agir concrètement pour la préservation de ressources naturelles limitées tout en soutenant des activités économiques non délocalisables et créatrices d’emplois", explique Isabelle Petiot, vice-présidente de la Métropole de Lyon déléguée à la réduction et au traitement des déchets.

Le programme complet sur : www.fl0d.org