Météo curieuse à Lyon ce mardi 15 mars. Alors que des nuages devraient être présents dans le ciel de Lyon ce mardi 15 mars, c'est surtout la poussière du Sahara qui attire l'oeil en ce début de semaine. De petites éclaircies devraient tout de même faire leur apparition dans l'après-midi.

Des nuages et une poussière jaune devraient voiler le ciel de Lyon ce mardi 15 mars. Le parapluie devrait être nécessaire dans la matinée pour se protéger de gouttes de pluie souvent sales, car chargées de sable en raison d'un phénomène météorologique particulier qui touche la Métropole de Lyon. L'après-midi devrait être un peu plus ensoleillé même si le ciel jaune de ce début de semaine dominera. Un vent du sud de 35 km/h et des rafales à 60 km/h devraient continuer de remuer le sable du désert, indique Météo France.

Du côté températures, le thermomètre affichera jusqu'à 18 degrés au plus fort de la journée de ce mardi 15 mars. Un mercure largement supérieur (+5 degrés) aux normales de saison.

Lire aussi : Météo : pourquoi le ciel de Lyon est jaune orangé ? On vous explique (photos)