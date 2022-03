Lyon : l’intégralité de la programmation des Nuits de Fourvière 2022 dévoilée

La programmation officielle de la 76e édition des Nuits de Fourvière a été annoncée ce mardi 8 mars. Après deux années marquées par la crise sanitaire, le directeur du festival lyonnais espère une édition "explosive" avec pas moins de 173 représentations réparties sur 59 jours, du 2 juin au 30 juillet.

Toujours très attendue par les Lyonnais, la programmation des Nuits de Fourvière est enfin sortie de sa boite ce mardi 8 mars. Pour ce cru 2022, qui arrive après deux années marquées par la crise sanitaire, les festivaliers auront le droit à 59 jours de réjouissances avec 59 spectacles de théâtre, danse, musique, opéra et cirque répartis en 173 représentations.

Le retour des artistes internationaux

Un plateau très dense qui verra le retour des artistes internationaux sur la colline de Fourvière avec le déplacement, notamment, de Nick Cave & The Bad Seeds (les 6 et 7 juin), Agnes Obel (le 25 juillet), Moderat (le 11 juin) ou encore l’infatigable Patti Smith (le 23 juin). Un retour à la normale en somme pour le festival qui espère accueillir près de 150 000 festivaliers, mais que son directeur Dominique Delorme espère, lui, tout sauf "normal, j’espère que ce sera explosif", confiait-il ce mardi matin en marge de la présentation de la programmation.

Parmi les grands noms de l’été on retrouvera notamment le pianiste Sofiane Pamart aux côtés du chanteur Gaël Faye, Dutronc père et Dutronc fils sur la scène du Grand Théâtre, Chilly Gonzales, The Smile, M, Julien Clerc Juliette Armanet, Abd Al Malik, Andrew Bird épaulé par l’Orchestre national de Lyon, mais aussi Marcus Miller, Jorge Drexler, Lipstick Queens. Annoncé depuis plusieurs semaines par l’organisation Queens of the Stone Age ne montera finalement pas sur la scène des Nuits de Fourvière, le groupe ayant décidé d’annuler sa tournée. Il sera remplacé le 14 juillet par un concert du groupe de rock Midnight Oil.

Un spectacle de danse monté par Benjamin Millepied

Du côté des spectacles, il ne faudra pas manquer en danse le Roméo et Juliette contemporain proposé par le Français installé à Los Angeles Benjamin Millepied (les 28 et 29 juillet), ni le Tartuffe ou l’Hypocrite monté par Ivo Van Hove et la Comédie française dans le cadre du 400e anniversaire de Molière. Cette pièce ouvrira d’ailleurs cette édition 2022, qui, le temps d’un week-end, investira la place Lazare-Goujon, devant le TNP, avec des spectacles de cirque pour participer à l’année culturelle de Villeurbanne, première capitale française de la culture.

Toute la programmation est à retrouver ici, avant l’ouverture de la billetterie le 15 mars à midi.