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Le Rhônexpress perturbé ce vendredi par un mouvement social

  • par LR

    • Les salariés du Rhônexpress se mobiliseront ce vendredi 10 juillet à la station Vaulx-en-Velin La Soie. La CGT dénonce un manque de moyens depuis la reprise du contrat par RATP Dev et alerte sur les conséquences pour les voyageurs.

    Attention si vous avez prévu de vous rendre à l'aéroport Saint-Exupéry ce vendredi. Les salariés du Rhônexpress appellent à un rassemblement ce 10 juillet à 11 heures, à la station Vaulx-en-Velin La Soie, pour dénoncer leurs conditions de travail et réclamer l'ouverture de négociations avec RATP Dev et le Sytral.

    Selon la CGT, la reprise de l'exploitation par RATP Dev s'est accompagnée d'une réduction des moyens humains et financiers, avec des conséquences directes sur le service. Le syndicat évoque des "retards désormais quotidiens", la suppression des prises en charge en taxi lors des interruptions de trafic ou encore l'impossibilité de distribuer des titres de transport en cas de service partiel.

    La CGT affirme également que "les salariés sont épuisés, soumis à un stress permanent", pointant un absentéisme supérieur à 10 % depuis plus d'un an. Les agents réclament davantage de personnel, le respect des temps de repos et "un dialogue social constructif". À défaut de réponses rapides, le syndicat prévient que le mouvement de grève pourrait être reconduit.

    Ce vendredi 10 juillet ainsi que le samedi 11 juillet, la ligne Rhônexpress circulera uniquement de l'aéroport à Vaulx-en-Velin La soie avec une fréquence de 30 minutes.

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