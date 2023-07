Le centre Léon Bérard, à Lyon, se classe dans le top 100 mondial des meilleurs hôpitaux spécialisés sur le cancer. La Région Auvergne-Rhône-Alpes est le premier financeur de ses nouveaux bâtiments dédiés à la prévention.

La Région Auvergne-Rhône-Alpes a annoncé, jeudi 27 juillet, avoir voté une subvention de 600 000 euros pour le nouveau centre Léon Bérard de prévention contre le cancer. Sur un montant total de 4 millions d'euros d'aides publiques, la Région représente donc le premier financeur public du centre (16% du total).

Classé parmi les 100 premiers hôpitaux spécialisés mondiaux (Newsweek World's Best Specialized Hospitals 2021) et dans le top 8 des meilleurs hôpitaux français sur le cancer (même classement, année 2020), le centre Léon Bérard - qui fête son centenaire en 2023 - a posé la première pierre de son nouveau bâtiment de 6 étages et plus de 600m2 ,le long du boulevard Jean XXIII (8e arrondissement de Lyon).

Il viendra compléter les bâtiments de recherche existants et sera entièrement dédié à la prévention, en abritant, notamment, le département Prévention Cancer Environnement ainsi que le département Prévention Santé Publique.

"L’accès aux soins est une des priorités de l'action de la Région Auvergne-Rhône-Alpes en faveur de ses habitants."

Il permettra donc d'accueillir des équipes de recherche mais également du public puisqu'il sera ouvert à tous pour des informations de prévention et des actions de dépistage.

Des salles de consultations individuelles, d'espaces d'exposition et d'ateliers pour le public et les patients, ainsi qu'une Maison médicale de garde devraient peupler les étages. Le lieu devrait rester un "centre d'expertise et des ressources à distance pour les professionnels de la santé et les acteurs engagés dans la prévention au cœur des territoires d'Auvergne-Rhône-Alpes", précise la Région.

La Région Auvergne-Rhône-Alpes, dans son communiqué, précise faire de

l’accès aux soins "une des priorités de son action en faveur de ses habitants".