Saône-et-Loire : le chômage baisse légèrement au deuxième trimestre

Le nombre de demandeurs d'emplois baisse en Saône-et-Loire au deuxième trimestre 2023.

Le nombre de demandeurs d'emplois poursuit sa décrue en Saône-et-Loire, après une baisse de 1,5 % au premier trimestre 2023. Selon les chiffres publiés mercredi 26 juillet par la Direction régionale de l’économie, du travail, de l’emploi et des solidarités, les chômeurs de catégorie A (qui sont tenus de rechercher un emploi et sans activité) sont 19 400 soit une baisse de 0,3 % : l’équivalent de 60 personnes. Cela représente 2,3 % de baisse sur un an.

-1,1 % de chômeurs chez les plus de 50 ans

Du côté des catégories A, B et C, tenus de rechercher un emploi et ayant exercé ou non une activité, le chiffre s'élève à 40 000, une baisse de 0,2 %, correspondant à 80 inscrits en moins.

Les demandeurs d’emploi de moins de 25 sont dans la même moyenne de - 0,2 %. Chez les plus de 50 ans, le nombre de demandeurs d'emplois baisse de 1,1 %. A noter toutefois une hausse de 0,3 % chez les 25-49 ans. Les chiffres de la Saône-et-Loire sont légèrement meilleurs que ceux de l’ensemble de la région Bourgogne Franche-Comté où les chômeurs catégorie A sont en hausse de 0,2 %, soit 99 570 demandeurs d’emploi.