Alors que les villes représentent plus de 70 % des émissions mondiales de CO2 et consomment plus de 65 % de l'énergie mondiale, certaines d'entre elles adaptent leurs aménagements en faveur de la neutralité climatique. Lyon fait partie des 23 villes européennes à avoir reçu le label Mission de l’UE.

Atteindre la neutralité carbone d’ici 2023

Le label de la mission de l'UE a été décerné par Iliana Ivanova, commissaire chargée de l'innovation, de la recherche, de la culture, de l'éducation et de la jeunesse, lors d'une cérémonie avec des maires et des représentants de villes aux Journées européennes de la recherche et de l'innovation.

Ce label récompense les projets des villes pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2023 et vise à faciliter l’accès aux financements publics et privés pour atteindre cet objectif.