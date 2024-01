Ce mardi, le maire de Lyon, Grégory Doucet, et son adjoint à la transition écologique, Sylvain Godinot, ont annoncé que Lyon avait été choisie comme "ville pilote" de la transition écologique par l’Union Européenne lors de la présentation du "plan climat 2030."

Ce mardi matin à l’Hôtel de Ville, la maire de Lyon, Grégory Doucet, ainsi que son adjoint à la transition écologique, Sylvain Godinot, ont lancé leur "plan climat 2030" en compagnie de leurs nombreux partenaires. Avec ce plan voté fin 2023, le maire espère faire de la capitale des Gaules une ville "climatiquement neutre" d’ici 2030.

Faire de Lyon un exemple

À cette occasion, Grégory Doucet a annoncé que la ville de Lyon allait bénéficier d’un financement de 600 000 euros pour accélérer sa transition écologique après avoir été sélectionnée comme "ville pilote" de la transition écologique après un appel à projets européen.

Pascal Ray, directeur de l'école centrale de Lyon lors du lancement du "Pacte Climat 2030". Photo Clémence Margall

Avec ce "plan climat 2030", "nous nous accordons pour reconnaître la gravité du changement climatique", a déclaré Gregory Doucet. Ainsi, plusieurs actions ont déjà été mises en oeuvre à Lyon et d’autres reste à venir. Le maire de Lyon a notamment évoqué le sujet de la mobilité ou encore de la rénovation et de la "transition écologique pour les bâtiments de la ville" qui sera détaillé au cours de l’année. Aujourd’hui, "72 % d’émissions de gaz à effet de serre territoriales proviennent des bâtiments résidentiels et tertiaires", précise la Ville de Lyon.

Remettre le citoyen au coeur du débat

Les nombreux partenaires de ce "plan climat 2030" étaient également présents, ce matin, pour la signature des "conventions de coopération et d’engagement." Au total, se sont 41 partenaires et environ 150 actions qui ont été choisis après un appel à projets et qui seront accompagnés financièrement par la mairie.

La Ville de Lyon souhaite également remettre ses citoyens au coeur de l’enjeu climatique. L’axe "faire-savoir" de ce plan climat se matérialisera par la création d’évènements et de débats dans des lieux phares de Lyon, comme le "site Neyret" (1er arr), mais également dans des entreprises.

Une deuxième phase d’élargissement du plan est prévue à l’automne 2024.

