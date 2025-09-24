Mois de l’immersion : l’Auvergne-Rhône-Alpes mobilisée pour l’emploi en octobre

La ville de Lyon va accueillir le Tour de France du plein emploi. (Photo by Geoffroy VAN DER HASSELT / AFP)

La deuxième édition du mois de l’immersion professionnelle débute en octobre. Objectif : favoriser l’insertion des jeunes et demandeurs d’emploi grâce aux mises en situation en entreprise.

Après une première édition réussie en 2024, le Mois de l’immersion professionnelle revient en Auvergne-Rhône-Alpes. Porté par la Direction régionale des entreprises, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), France Travail, les Missions locales et le réseau Cap Emploi, l’événement met en avant la Période de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP), dispositif permettant de découvrir un métier, confirmer un projet ou susciter une vocation. Pour les entreprises, il s’agit aussi d’un moyen de recruter de nouveaux talents.

Accessible via la plateforme dématérialisée immersion-facile.beta.gouv.fr, ce dispositif affiche des résultats encourageants : sept bénéficiaires sur dix retrouvent un emploi dans les mois qui suivent. En 2024, plus de 4 000 immersions avaient été réalisées dans la région.

En octobre, plus de 70 événements sont programmés : forums, job datings, visites d’entreprises ou ateliers pratiques. Dans le Rhône, l’agence France Travail de Vaise organisera notamment une présentation du dispositif suivie d’un atelier "pitch ton profil". Tous les rendez-vous sont à retrouver en ligne.